Goedkoop tanken bij de oosterburen? Niet zonder mondkapje

Bewoners in de grensstreek tanken vaak in Duitsland, veel goedkoper. En dat is niet het enige verschil. Sinds enkele weken is het dragen van een mondmasker bij onze oosterburen verplicht in het stads- en streekvervoer en winkels, tankshops inbegrepen. Wat vinden de Nederlanders daarvan?

Een mondkapje verplicht? Dat wist Gerard Kleinjans uit Grambergen niet. Terwijl tankstation ALS aan de Hauptstrasse in het Duitse Laar toch al jaren zijn vaste stekkie is. ,,Maar ik ben hier al 2,5 maand niet geweest, ik heb sinds kort geen werk meer. Ik werkte bij een transportbedrijf in Nieuw-Amsterdam, maar die zijn door de coronacrisis failliet gegaan”, vertelt de 64-jarige Gramsberger.

Scheelt 12 euro

Toen hij nog werkte was het steevast even binnendoor bij Coevorden om te tanken in Laar. ,,Scheelt je 12, 13 euro op een volle tank.” Zonder mondkapje gaat hij de tankshop in, met een beschermingsmasker komt hij weer naar buiten, anderhalf euro lichter. ,,De laatste keer dat ik hier tankte, waren handschoenen verplicht, ze verzinnen elke keer wat anders. Ik vind het in ieder geval niks, een dikke smeerboel zo’n kapje. Doe mij maar handschoenen, veel efficiënter als het om de bestrijding van corona gaat.”

Zijn vrouw was er bijna niet meer geweest door dat verrekte virus. ,,Door corona kreeg ze ruiterembolie, ze raakte buiten bewustzijn. Ze is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Als ik een half uur later was had ze het na kunnen vertellen.”

Populair

Eigenlijk wordt tanken en winkelen in Duitsland door Nederlanders ontraden. Geen dringende reden immers. Wie bij de grens de politie tegen het lijft loopt wordt teruggestuurd of krijgt een bon. Terwijl het tankstation in Laar populair is. Ook deze vrijdagochtend duiken veel gele kentekens op, de meeste automobilisten keurig voorzien van een mondkapje.

Spaans benauwd

Het kleinood is Janny Niehof uit Coevorden echter een doorn in het oog. Een mistig oog in haar geval, ze draagt een bril die dankzij het mondkapje rap beslaat. ,,En ik krijg het er Spaans benauwd van. Maar je wordt erop aangesproken als je het niet doet.” Ze is onderweg naar een verjaardag (dochter van haar vriendin) in Laar en doet het tankstation aan voor sigaretten en een ‘slaapmutsje voor mijn man’. ,,Ik doe ook vaak boodschappen bij de Aldi in Emlichheim (acht kilometer verderop), maar daar ben ik mee gestopt, dan moet ik het mondkapje te lang ophouden. Voor de bescherming is het goed, maar het beperkt mijn ademhaling.”

Slap

Bert Starke, woonachtig in de gemeente Coevorden, vindt dat Nederland juist een voorbeeld moet nemen aan de Duitse richtlijnen. ,,Is het niet voor jezelf, dan voor een ander. We zijn daarin veel te slap. De meeste mensen worden alweer nonchalant.” Jan de Vent uit Coevorden komt vlak voor het afrekenen tot ontdekking dat zijn mondkapje nog in de auto ligt. ,,Ik ben er niet aan gewend”, klinkt het licht verontschuldigend. Hij liet Laar tijdelijk links liggen, omdat ‘ze sinds een poosje moeilijk doen aan de grens’.

Het kapje hoeft van hem niet. ,,Ik vind het onzin, we maken onszelf wijs dat het helpt. Maar ja, de grote groep doet het hier.” Frans Meijer is een geboren Nederland, maar woont al 19 jaar in Duitsland en al helemaal aan het mondkapje gewend. ,,Ik vind het wel een veilig gevoel. Ik doe ook boodschappen in Nederland en als je hoort hoeveel mensen in zo’n winkel kuchen. Bij de supermarkt verderop zijn ze trouwens een stuk goedkoper, 0,49 cent.”

Voorbeeld

De meeste klanten zijn van een kapje voorzien, zegt winkelmedewerker Henni. Wie er nog geen heeft kan er bij haar eentje kopen. Ze werkt al vijftien jaar bij het tankstation in Laar en kreeg zelf corona, overgehouden aan verjaardagsvisite, haar eigen verjaardag notabene. ,,Het gaat zo snel. De meeste mensen houden zich aan de plicht, en anders worden ze niet geholpen. Ja, voorheen was het gebruik van handschoenen ook verplicht, maar dat bordje heb ik weggehaald. We hebben hier al zoveel bordjes.” Ondanks de aanwezigheid van plexiglas draagt ze zelf ook de hele dag een kapje. ,,Je kunt mensen niet verplichten en zelf niet het goede voorbeeld geven.”