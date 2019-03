‘Gökmen (37) is doorgesnoven gek, een drugsdealer en een instabiel figuur’

Twee weken geleden nog moest Tanis zich melden bij de rechtbank in Utrecht, op verdenking van het verkrachten van zijn ex-vriendin in de zomer van 2017. Hij zou zijn slachtoffer meermalen hebben verkracht. Ook zou hij hebben gedreigd haar huis in de brand te steken en zou hij haar in haar gezicht hebben geslagen. De zaak was nog in behandeling bij de rechtbank, het onderzoek was nog niet afgerond. Zijn advocaat die hem bij staat in deze zaak wil absoluut niet reageren op de gebeurtenissen. ‘Geen commentaar. Je snapt zelf waarom’, is het enige dat deze kwijt wil. Ook andere advocaten, die hem eerder bij hebben gestaan, willen niets kwijt.



De lijst van misdrijven waar Tanis bij betrokken is, is eindeloos. Het is dan ook niet de eerste keer dat Tanis met een vuurwapen heeft geschoten. In december 2013 bijvoorbeeld, als Tanis in de wijk Kanaleneiland –niet ver van de plek waar vanochtend is geschoten- het vuur opent op een flatgebouw. Daar liepen enkele personen op wie hij het had voorzien, maar zij werden niet geraakt. Justitie verdacht hem daarom van poging tot doodslag en zware mishandeling. Nadat hij daarvoor werd aangehouden gaf hij de politie ook nog eens de gegevens van zijn broer op. Een van zijn broers is bij inlichtingendienst AIVD bekend vanwege zijn extreme gedachtegoed. Mogelijk is dit voor de autoriteiten de reden om aan terroristische aanslag te denken.