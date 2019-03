Gökmen Tanis werd opgespoord via internetbankieren

Voorwaarde­lijk cel voor directeur speelhal na fataal ongeluk kleuter Maurycy

14:17 De 52-jarige directeur Lieuwe de J. van een speelhal in Grootenbroek is veroordeeld, omdat door zijn schuld de 4-jarige Maurycy om het leven is gekomen. De rechtbank heeft zijn speelhal een geldboete opgelegd van 20.000 euro. De directeur is zelf veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden.