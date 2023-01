Goldband is kennelijk zo losgezongen van de realiteit dat ze niet wisten wat dit teweeg zou brengen

update Gold­band-zan­ger heeft spijt van snuiven op podium: ‘Ik hoef die kinderen daar niet aan te introduce­ren’

Goldband-zanger Milo Driessen noemt het ‘niet slim’ dat hij bij een optreden heeft gesnoven op het podium. Een video van dat moment werd vrijdag veelvuldig gedeeld op sociale media. ,,Ik kan in ieder geval beloven dat ik het nooit meer ga doen”, zei de zanger zaterdagavond, vlak na het moment dat Goldband de Popprijs 2022 in ontvangst had genomen.

