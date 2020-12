Gommers over ic-capaciteit: ‘Ik ben niet meer hoopvol'

De ic in het Erasmus MC in Rotterdam, waar Gommers aan het hoofd staat, ligt volgens hem vol. Maandag zou het aantal bedden worden opgeschaald, maar dat ging door personeelstekort niet door. ,,Daarom doen we morgen nog een poging", aldus Gommers tegen EenVandaag. De situatie verschilt volgens hem per dag, omdat er veel verpleegkundigen zijn die zich moeten laten testen op het coronavirus en afhankelijk van de uitslag weer beschikbaar zijn om te werken.

Hij noemt het ‘zorgwekkend’ dat het opschalen van de ic-capaciteit moeizaam gaat vanwege het tekort aan verpleegkundigen, omdat er tijdens deze tweede golf meer coronapatiënten buiten de ic's opgenomen liggen. Daardoor kan personeel van die afdelingen minder makkelijk bijspringen. ,,Tijdens de vorige golf was de ic weliswaar ook vol, maar lagen er minder patiënten in de kliniek.”

Stijging in ziekenhuizen

Ook Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), maakt zich zorgen. Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen stijgt volgens hem sneller dan verwacht. Ziekenhuizen behandelen momenteel al bijna 2600 mensen vanwege een coronabesmetting. Dat niveau zou volgens eerdere berekeningen pas op 31 december worden gehaald.

De nieuwe verwachting is dat het aantal opgenomen patiënten in de komende dagen stijgt naar 2700. ,,En in de eerste dagen van januari zet de stijging door. We gaan uitkomen boven de piek van de tweede golf. Op veel plekken zien we een sterke stijging, het is echt zoeken naar het laatste beschikbare bed”, aldus Kuipers.

Drukte

In het hele land is het druk, zegt Kuipers. Dat maakt het ook moeilijk om patiënten te spreiden, want ook in de andere regio’s zijn nauwelijks bedden beschikbaar. ,,Bij de eerste golf was de instroom het grootst in Noord-Brabant en het noorden van Limburg. De tweede golf was vooral in Amsterdam, Leiden, Den Haag en Rotterdam. Nu zien we de grootste druk in Twente, Gelderland, de regio Zwolle en opnieuw Noord-Holland.”

Om erger te voorkomen moet het aantal positieve tests ‘rap naar beneden gaan, maar ook dan zitten we nog wekenlang met overvolle ziekenhuizen‘, aldus Kuipers. Of het lukt om het aantal besmettingen terug te dringen, hangt ook af van de nieuwe ‘Britse coronavariant’ die in Nederland is opgedoken. Die is besmettelijker dan eerdere versies.

Kuipers: ,,Als dat inderdaad zo is, is dat zorgelijk. Dat zou kunnen leiden tot een aanhoudend hoger aantal besmettingen.”