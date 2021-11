Grapperhaus: 173 mensen opgepakt na rellen afgelopen weekend, 'meer arrestaties volgen’

Naar aanleiding van de rellen van afgelopen weekend zijn inmiddels 173 mensen gearresteerd. Demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie) schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat er nog ‘vele arrestaties‘ zullen volgen. Volgens Grapperhaus wordt er ingezet op snelrecht en zal de schade worden verhaald op de daders.

Het afgelopen weekend braken op verschillende plaatsen in het land rellen uit, waarbij onder meer zwaar vuurwerk en stenen werden gegooid naar hulpverleners. In Rotterdam schoot de politie vrijdagavond gericht op enkele relschoppers, nadat een demonstratie tegen de aangekondigde coronamaatregelen uit de hand was gelopen.

Zaterdag en zondag waren er rellen in onder meer Den Haag, Katwijk, Bunschoten en Urk. Die ongeregeldheden zijn volgens Grapperhaus ‘ogenschijnlijk‘ het resultaat van ‘zeer georganiseerd geweld‘ en hebben waarschijnlijk niets te maken met maatschappelijke of politieke onvrede. Aan deze georganiseerde rellen deden ook minderjarigen mee. ,,Demonstreren doe je niet met geweld. Dit had niets met een demonstratie te maken”, aldus de minister.

Explosieve cocktail

De coronamaatregelen, het vuurwerkverbod, gefrustreerde jongeren die niet kunnen feesten, het zijn mogelijk allemaal ingrediënten die bijdroegen aan de de explosieve cocktail van het afgelopen weekend. ,,Het zijn niet alleen maar jongeren of herrieschoppers” zegt criminoloog Henk Ferwerda. ,,Het is een enorm spectrum van mensen dat meedoet. Dat zag je ook na avondklokrellen. Tussen die aanhoudingen zaten brave huisvaders die later enorm veel spijt hadden, jongeren die letterlijk en figuurlijk hun toekomst hadden weggegooid en mensen die bewust het geweld hebben opgezocht.”

Volgens Ferwerda zijn de mensen die in Rotterdam relden ruwweg te verdelen in drie groepen. Allereerst gewone demonstranten die geen geweld willen gebruiken, maar al demonstrerend hun ongenoegen uiten. De tweede groep is uit op rotzooi trappen en kaapt de demonstratie om de confrontatie met de politie aan te gaan. En de derde groep is die van de zogenaamde meelopers, die gaan kijken en zich laten zich meeslepen in plegen van geweld.

Rutte

Demissionair premier Mark Rutte sprak zich maandag uit tegen de rellen. ,,Dit is puur geweld onder het mom van demonstreren.” Koning Willem-Alexander bezocht maandag Rotterdam en voerde daar gesprekken met politie-, brandweer- en ambulancepersoneel dat vrijdag werd ingezet. De koning zei te spreken ‘namens negentig procent van de Nederlanders die vinden dat dit niet kan‘.

