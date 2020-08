Grapperhaus is niet meer geloofwaardig als hij zegt dat we allemaal offers moeten brengen

Zo doen wij het in vergelij­king met andere Europese landen

26 augustus Nederland haalde gisteren weer even opgelucht adem na redelijk positieve weekcijfers van het RIVM. Mogen we tevreden zijn? In Europa zijn we niet de slechtste leerling van de klas, maar zeker ook geen hoogvlieger. En iedereen weet: de échte test komt nog.