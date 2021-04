Gratis testen voor Nederlandse grensgangers na Duitse inzameling ‘Holland in Not’

Duitsland eist sinds begin deze maand van alle Nederlanders die naar Duitsland reizen een bewijs van een negatieve testuitslag. Dat geldt ook voor mensen die dagelijks voor hun werk de grens met de oosterburen passeren. De test mag voor deze grensgangers bovendien maar maximaal 72 uur oud zijn. In de praktijk betekent dit twee keer per week testen, hetgeen handenvol geld kost. De Duitse politie heeft de afgelopen week in de grensregio al zeker honderd mensen aangehouden die zo’n negatieve test niet konden overleggen. Welke boete daarop staat verschilt per deelstaat, maar kan in bijvoorbeeld Noordrijn-Westfalen op papier oplopen tot 25.000 euro.