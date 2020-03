Grenzen voor niet-Europeanen één week dicht: 48 mensen tegengehouden

33 mensen werden geweigerd omdat ze geen Europese nationaliteit hadden, onder meer Russen en Israëliërs. De 15 anderen hadden geen geldige reisdocumenten of een onduidelijk reisdoel. ,,Ondanks de reisrestricties zien we nog steeds pogingen van mensen die illegaal de grens proberen te passeren. Ook in de grensregio’s met Duitsland en België stuiten we nog op incidenten", stelt Robert van Kapel, woordvoerder van de Marechaussee. ,,Zo troffen we onder meer een Roemeen aan met een vals identiteitsbewijs, hij bleek door Italië te worden gezocht en had daar nog vijf jaar cel te goed.”

Vreemde reisverhalen

Eerder werd al bekend dat de Marechaussee in heel 2019 in totaal 2900 mensen op Schiphol tegenhield voordat ze Nederland binnenkwamen. Een stijging van twintig procent ten opzichte van 2018, toen 2450 keer de toegang aan iemand werd geweigerd. Het gaat daarbij onder meer om mensen die gesignaleerd staan door de politie, passagiers met een vals paspoort of reizigers met een onduidelijk reisverhaal. ,,Soms hebben ze een vreemd verhaal over waar ze gaan verblijven of wat ze gaan doen, maar uit onze controle blijkt dan dat er helemaal geen hotel is geboekt of dat een schip waarop ze gaan werken niet in een Europese haven ligt", zegt Van Kapel. Dergelijke signalen kunnen onder meer op mensensmokkel duiden.