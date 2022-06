Greta (20) deed mavo, havo én vwo omdat ze al 12 jaar wacht op kinderpardon: ‘Ik mag niet studeren’

Ongeloof om dood vermiste Reinder (39): ‘Het is volslagen bizar’

De 39-jarige Reinder Bruinsma uit Apeldoorn, die na het christelijke festival de Opwekking dood gevonden werd, had religieuze teksten geroepen. Godsdiensteuforie en psychose liggen dichtbij elkaar. Dat weten ze bij het festival in Biddinghuizen. Mede daarvoor is er ook speciale nazorg, al is die er vooral om samen te bidden.

9 juni