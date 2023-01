Griepvirus grijpt om zich heen, zorginfarct dreigt: ‘Effect van feestdagen moet nog komen’

Er heerst sinds twee weken een griepepidemie in Nederland. Daarvan is officieel sprake als meer dan 58 op de 100.000 mensen naar de huisarts gaan met klachten die aan griep doen denken en 10 procent van de onderzochte monsters het griepvirus bevat. Onderzoeksinstituut Nivel spreekt van ‘een sterke toename’ van het aantal mensen dat zich bij de huisarts meldt met griepachtige klachten.

Naast huisartsenposten zien ook ziekenhuizen het aantal patiënten met influenza in grote mate toenemen. Naast griep gaan ook allerlei andere luchtwegvirussen rond. ,,Daarbovenop komt ook nog het coronavirus, dat in lichte mate weer toeneemt”, zegt Leon van den Toorn. Hij is naast voorzitter ook longarts in het Erasmus MC in Rotterdam. Daar is sprake van immense drukte, zegt hij. ,,Deze combinatie van luchtwegvirussen en corona hebben we niet eerder gehad en dat zorgt voor een grotere druk op de zorg.”

Quote Het personeel moet wel alle zeilen bijzetten om iedereen tijdig te helpen en een plekje te geven Leon van den Toorn, longarts Erasmus MC

‘Voor ons heftig’

Dit beaamt Peter van der Voort, ic-baas van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Op zijn afdeling kampen veel patiënten met een opvallend ernstig ziektebeeld. ,,Dat zijn voornamelijk mensen met een kwetsbare gezondheid, maar we zien zo nu en dan ook jongere, gezonde mensen. In zijn totaliteit gaat het om behoorlijke aantallen. Daar maak ik mij best wel zorgen om.” Van der Voort ziet ‘opvallend veel’ bacteriële longontstekingen als complicatie bovenop de griep. ,,Dat zorgt voor een verminderde afweer bij mensen, waardoor organen kunnen uitvallen. Dit kan leiden tot overlijden.” In het UMCG is dat in de afgelopen weken regelmatig voorgekomen. ,,Dat is voor ons allemaal heel heftig.”

Om de drukte in de ziekenhuizen te beheersen wordt bekeken of patiënten eerder naar huis kunnen of dat planbare zorg kan worden uitgesteld. ,,Ik verwacht dat dat wel goedkomt, ik maak mij meer zorgen om de patiënten”, verzucht Van der Voort. Hoe het kan dat mensen zó ziek worden van influenza, is onduidelijk. ,,Dat hebben wij nog niet scherp”, zegt Van den Toorn.

De aandacht van beide artsen gaat vooral uit naar het onder controle houden van het virus. Tot nu toe lukt dat. ,,Maar het personeel moet wel echt alle zeilen bijzetten om iedereen tijdig te helpen en een plekje te geven. Aangezien ook de spoedeisende hulp overspoeld wordt met patiënten, bestaat de kans dat de hele zorgketen vast kan komen te zitten. We zullen daardoor extra kritisch moeten blijven in wie we wel opnemen en wie niet”, legt Van den Toorn uit.

Quote Het zijn voorname­lijk mensen met een kwetsbare gezondheid, maar we zien zo nu en dan ook jongere, gezonde mensen Peter van der Voort, UMCG

Feestdagen

De piek is voorlopig nog niet in zicht. ,,Het effect van de feestdagen moet natuurlijk nog komen. Er is in die zin reden tot zorg. Het is niet zo dat we verwachten dat mensen massaal op de ic belanden, maar als er in een kort tijdsbestek heel veel mensen ziek worden, kan een zorginfarct ontstaan. Het is daarom ontzettend belangrijk dat de doorstroom bij de huisartsen en de ziekenhuizen goed blijft en dat mensen zich aan de basismaatregelen houden.” Dat houdt in: blijf thuis als je verkouden bent, was regelmatig je handen en draag in de buurt van kwetsbare mensen een mondkapje.

Ook op de verpleegafdelingen, met name de longafdeling, liggen meer patiënten dan normaal gesproken, zeggen zowel MST en ZGT. De ziekenhuizen in Enschede, Almelo en Hengelo merken dat op dit moment veel mensen kampen met luchtweginfecties, waarvan sommigen zo ziek worden dat ze worden opgenomen in het ziekenhuis.

Het zijn de virale infecties die zorgen voor de extra drukte: corona, griep (influenza), norovirus. Onder kinderen gaat daarnaast het RS-virus flink rond. Het verkoudheidsvirus komt veel voor bij jonge kinderen en leidt vaak tot milde klachten, maar sommigen worden er zo ziek van dat ze in het ziekenhuis of zelfs op de kinder-ic moeten worden opgenomen.

Metapneumovirus

Naast griep gaan ook allerlei andere luchtwegvirussen rond. Nog vaker dan griep treffen laboratoria het humaan metapneumovirus aan, dat ongeveer dezelfde klachten kan veroorzaken. Ook in ernst kan dit virus erg variëren: net als bij griep kan het blijven bij een hoestje en koorts, maar mensen kunnen er ook longontsteking door krijgen.



Het coronavirus wordt ook nog aangetroffen, maar niet zo vaak momenteel. Naast het coronavirus SARS-CoV-2 gaat ook een ‘gewoon’ seizoenscoronavirus rond.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: