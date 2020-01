Griepvirus slaat toe: ziektegolf kondigt zich dit jaar laat aan

Gezondheidsinstituut Nivel maakt vandaag bekend dat het aantal geregistreerde griepgevallen de grens overschrijdt op basis waarvan bepaald wordt of er een griepgolf is. Wordt die grens volgende week nogmaals overschreden, dan is er officieel sprake van en moet rekening gehouden worden met een ziektegolf van tussen de 10 en 15 weken.

De griepgolf is dit jaar tegen de verwachting in 'laat’. Als indicatie voor het uitbreken van de griep in Nederland wordt vaak naar Australië gekeken, waar de griepgolf een half jaar eerder is. Daar sloeg de griep relatief vroeg toe, terwijl een jaar geleden in Nederland de griep ook al voor kerst heel wat mensen ziek maakte.

Niet naar huisarts

,,We spreken van een griepgolf als twee weken achter elkaar de epidemische grens wordt overschreden’’, legt onderzoek Joke Korevaar van het Nivel uit. Die grens wordt bereikt als minimaal 51 op de 100.000 mensen zich bij de huisarts meldt met griep. Geschat wordt dat dan acht keer zoveel mensen daadwerkelijk griep hebben: de meesten gaan er niet mee naar de huisarts.

Volgens Korevaar is niet te voorspellen wat de cijfers van volgende week zullen zijn. Ook is niet bekend waarom de griepgolf relatief laat is. ,,Het heeft in elk geval niets met het weer te maken.’’ De enige reden dat de griep altijd in de winter toeslaat, is dat mensen volgens haar dan meer binnen zitten. ,,En dichter op elkaar, waardoor ze elkaar makkelijker besmetten.’’ Vaak zonder het te weten: ,,Voordat je jezelf ziek voelt, kun je anderen al besmetten. Zodra je ziek bent, neemt de kans op besmetting juist af.’’