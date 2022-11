Grimmige intocht Sint in Staphorst: protest Kick Out Zwarte Piet verboden, ME grijpt in

Update met videoDe demonstratie van Kick Out Zwarte Piet bij de sinterklaasintocht in Staphorst is verboden. De gemeente besloot daartoe na overleg met het Openbaar Ministerie en de politie. Die greep in omdat de sfeer erg onrustig was bij de toegangswegen naar het dorp, meldt De Stentor.

Honderden mensen, waaronder veel zwarte pieten, hielden volgens de krant bij de afrit Staphorst op de A28 elke auto aan om zo de verwachtte demonstranten tegen te houden. Tegendemonstranten uitgedost als ‘Zwarte Piet’ gooiden met vuurwerk en eieren. Automobilisten die het dorp in wilden rijden, werd gevraagd naar de reden van hun komst. Daarnaast werd goed gekeken naar de inzittenden. Bij één auto werd een band lek gestoken en zijn ruitenwissers en spiegels vernield. In de auto zaten vier mensen. Naast eieren is ook met pepernoten gegooid naar de auto.

De politie kwam op verschillende plekken in actie in verband met ongeregeldheden. Daarbij werd ook de Mobiele Eenheid (ME) ingezet, luidde omstreeks 14.30 uur op Twitter. Volgens Jerry Afriyie van KOZP zijn leden van zijn groep gewelddadig bejegend door de tegendemonstranten, van wie enkelen hun gezicht zwart hadden geschminkt. Daarbij zijn auto’s bekogeld en beschadigd en is een ruit van een van de twee bussen van de groep vernield. ‘Opnieuw is ons op het laatste moment het recht op demonstreren afgenomen en hebben de autoriteiten ons laten stikken ten gunste van een groep die ons dat recht niet gunt’, aldus Afriyie. Hij spreekt van Dokkum 2.0, een verwijzing naar de actie van de zogenoemde ‘Blokkeerfriezen’ die in 2017 bussen met tegenstanders van Zwarte Piet tegenhielden op de A7 bij Joure. KOZP denkt nog na over eventuele stappen tegen het demonstratieverbod.

STAPHORST (ANP) - De politie en de Mobiele Eenheid hebben bij de afrit Staphorst op snelweg A28 ingegrepen bij een confrontatie tussen zeker honderd demonstranten van actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) en een grote groep tegendemonstranten die het protest van KOZP wilden tegenhouden. Het is nog niet bekend of er gewonden zijn en of er mensen zijn aangehouden.

Volgens Jerry Afriyie van KOZP zijn leden van zijn groep gewelddadig bejegend door de tegendemonstranten, van wie enkelen hun gezicht zwart hadden geschminkt. Daarbij zijn auto’s bekogeld en beschadigd en is een ruit van een van de twee bussen van de groep vernield.

“Opnieuw is ons op het laatste moment het recht op demonstreren afgenomen en hebben de autoriteiten ons laten stikken ten gunste van een groep die ons dat recht niet gunt,” aldus Afriyie. KOZP denkt nog na over eventuele te nemen stappen tegen het demonstratieverbod.

Afriyie spreekt van Dokkum 2.0. In 2017 verhinderden actievoerders op de A7 dat KOZP bij de nationale sinterklaasintocht een toegestane demonstratie kon houden.

Een geplande en goedgekeurde demonstratie van KOZP zaterdag in Staphorst is op het laatste moment afgeblazen. Burgemeester Jan ten Kate van Staphorst heeft op advies van het Openbaar Ministerie en de politie besloten om de demonstratie tegen Zwarte Piet niet door te laten gaan, meldt de gemeente.

De politie was zaterdagmiddag druk met “een aantal onrustige situaties op wegen naar Staphorst”, aldus de politiewoordvoerder. Daardoor waren geen politiemensen meer beschikbaar voor de demonstratie van KOZP op het Marktplein. Volgens burgemeester Ten Kate kon hierdoor de veiligheid niet gegarandeerd worden voor zowel bezoekers van het sinterklaasfeest als de demonstranten. Het sinterklaasfeest op het Marktplein gaat gewoon door, meldt de gemeente.

Veiligheid niet gegarandeerd

Burgemeester Jan ten Kate van Staphorst besloot op advies van het OM en de politie de demonstratie van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) niet door te laten gaan. Het was te onrustig in het dorp. De veiligheid kon met name niet gegarandeerd worden op het Marktplein, de locatie van het sinterklaasfeest. Er zou een speciaal vak zijn voor KOZP-demonstranten. Omdat de politie al haar manschappen nodig heeft op de toegangswegen, konden geen agenten aanwezig zijn op het Marktplein. Het sinterklaasfeest kon desondanks doorgaan. Omstreeks 15 uur was de rust teruggekeerd en waren de toegangswegen en de afrit bij de A28 weer vrijgegeven.

De gemeente had preventief camera’s opgehangen op het Marktplein en de Stovonde, ‘om ervoor te zorgen dat de sinterklaasintocht een mooi kinderfeest blijft’. Volgens de gemeente waren er op sociale media tegengeluiden te horen na aankondiging van de actie van Kick Out Zwarte Piet.

Zaandam

In Zaandam protesteert de actiegroep Zaankanters Tegen Racisme tijdens een sinterklaasfeest. De gemeente Zaanstad heeft de betogers bij het feest op de Burcht een plek aangewezen waar ze van zich mogen laten horen. Daarbij mogen ze echter geen megafoons en versterkt geluid gebruiken. Gebeurt dat wel, dan worden de megafoons ingenomen, zo liet een woordvoerder van de gemeente weten. Eerder noemde de actiegroep de voorwaarde voor de demonstratie ‘onrechtmatig’ en ‘een directe inperking van het demonstratierecht’.

Afgelopen weekend werd tijdens een intocht in Westzaan ook gedemonstreerd tegen Zwarte Piet. Toen gooiden tegenstanders onder meer eieren naar de demonstranten.

