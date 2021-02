Groei Nederlandse economie dit jaar laagste van hele eurozone, maar dat kan nog veranderen

Het herstel in Nederland lijkt vooral op papier langer te duren dan in de rest van de EU, want Nederland was niet zo hard geraakt vergeleken met andere landen. Volgens de commissie is de Nederlandse economie in 2020 met 4,1 procent gekrompen. In november rekende ze nog op een neergang van 5,3 procent en in juli zelfs op een min van 6,8 procent. Het toont aan hoe lastig het is om in coronatijd te voorspellen. De economie in de eurozone is vorig jaar gemiddeld met 6,8 procent gekrompen. En in 2019 groeide Nederland harder dan gemiddeld in de Eurozone; 1,7 procent tegenover gemiddeld 1,3 procent.