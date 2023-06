Groep Amelanders zoekt reder voor een eigen veerdienst: ‘Eilanders willen meer zeggenschap hebben over de boot’

Macht van de veerdienst

Want onvrede over de macht van Wagenborg is er al jaren op het eiland. ,,We zijn heel verbaasd over deze maatregelen, maar we zagen het al van verre aankomen’’, zegt Kock. Vijf jaar geleden nam hij met een groep eilanders al het initiatief om een eigen rederij op te zetten. Doel van de Amelander Veerdienst is om vanaf 2029, bij de nieuwe concessie voor het passagiersvervoer over het Wad, een eigen vloot in de vaart te hebben. ,,We willen met drie of vier schepen de hele dienstregeling voor Ameland veilig en betrouwbaar maken.’’