Groepen geoefende vechtmachines rukken op naar winkelstraten en belagen politie

foto's Kleuterjuf Willie (64) wil geen ‘dikke oude oma’ worden, nu is ze wereldkam­pi­oen bodybuil­den

Kleuterjuf Willie Heuser (64) wilde sporten om ‘geen dikke oude oma te worden’, maar raakte al snel compleet verslingerd aan krachttraining. Voor ze het wist was ze wereldkampioen bodybuilden (in bikini). En zelfs de diagnose lymfeklierkanker sloeg haar niet uit het veld. ,,Maar het is wel een beetje een mannensport denk ik.”

24 april