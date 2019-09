Grondpersoneel KLM gaat woensdag opnieuw staken

De vakbond FNV heeft de actie aangekondigd bij de luchtvaartmaatschappij. De medewerkers leggen het werk opnieuw van 08.00 tot 10.00 uur in de ochtend neer. ,,Na de eerste werkonderbreking van maandagochtend is er van KLM nog geen enkele reactie gekomen. Daarom gaan we woensdag door met de volgende actie’’, aldus FNV-bestuurder Jan van den Brink.

Loonsverhoging

De vakbond onderhandelt naar eigen zeggen al maanden met KLM over een nieuwe cao voor het grondpersoneel, waar 15.000 medewerkers onder vallen. FNV wil een loonsverhoging van 4 procent per jaar, meer medewerkers in vaste dienst en betere roosters. Van den Brink: ,,Onze boodschap aan KLM is helder. Het belangrijke werk dat het grondpersoneel uitvoert, verdient een goede cao. Daar gaan we voor.’’