Grondpersoneel KLM legt maandagochtend werk neer

Meerdere gewonden na noodlan­ding luchtbal­lon in Limburg

20:46 In het Limburgse Swalmen zijn meerdere mensen gewond geraakt nadat een luchtballon een noodlanding maakte. Er is onder meer een traumahelikopter opgeroepen. Dat melden media in Limburg. Hoe ernstig de verwondingen zijn is nog onduidelijk.