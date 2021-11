Groningen opgeschrikt door aardbeving met kracht van 3.2: ‘Tot in de stad te voelen’

De aardbeving bij Garrelsweer is de zwaarste sinds mei 2019, toen er een was bij Westerwijtwerd met een kracht van 3.4. Het is de op vier na zwaarste aardbeving ooit in Groningen, meldt RTV Noord . De afgelopen maanden werden in de provincie Groningen al diverse aardbevingen gemeld. Ze worden veroorzaakt door de gaswinning in de regio.

Veel mensen werden wakker door de harde klap, die tot in de stad Groningen zelf was te voelen, zo is op Twitter te lezen. ,,Dat was een beste. Werd er wakker van’’, schrijft een inwoner van Middelstum. En een andere twitteraar schrijft: ,,Wat was dat een harde klap, alles ging op en neer. De hele buurt is wakker hier in Groningen stad.’’