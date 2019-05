Groningen opgeschrikt door forse aardbeving met kracht van 3,4

De provincie Groningen is vanochtend getroffen door een forse aardbeving. Rond 05.50 uur vond een beving van 3,4 op de schaal van Richter plaats. Dat is net zo zwaar als de meest recente zware beving in Zeerijp. Op social media melden honderden mensen dat ze er wakker van werden. ,,Het voelde alsof er een vrachtwagen door je huis reed.” Over de schade is nog niks bekend.

Volgens het KNMI lag het epicentrum van de beving in het dorp Westerwijtwerd. Dat ligt hemelsbreed zo'n 18 kilometer ten noordoosten van de stad Groningen. De trillingen werden daar eveneens gevoeld.

De aardbeving is beduidend zwaarder dan de laatste metingen, zo is af te lezen uit de resultaten van het KNMI, dat automatisch alle bevingen in het gebied registreert. Ook inwoners van onder meer Winsum, Bedum, Zeerijp en Appingedam doen meldingen via Twitter. ,,Mijn hele bed ging heen en weer”, schrijven meerdere mensen. Ook zijn mensen bang dat er gasleidingen zijn gesprongen. De stroomvoorziening in het gebied is voor zover bekend in werking. Het is nog onbekend of er schade is als gevolg van de aardbeving.

De zwaarte van de beving kan nog worden aangepast. Het KNMI heeft vooralsnog alleen een automatische melding binnengekregen. Deze kan later naar boven of beneden worden bijgesteld.

Zeerijp

De laatste grote beving in de provincie Groningen was in Zeerijp. Deze had eveneens een kracht van 3,4 - bijna even zwaar als die in 2012 in Huizinge die een kracht van 3,6 had. In maart van dit jaar was er sprake van zes bevingen in Groningen. De kracht daarvan varieerde van 0,4 tot 1,5. Het aantal schadeclaims in Groningen als gevolg van de bevingen loopt in de duizenden.

De zwaarte van de beving in Zeerijp had veel invloed op de gaswinning in het gebied. Zo liet de NAM de dag na die beving weten de gaswinning op meerdere plaatsen te stoppen of terug te schroeven. In een later stadium besloot het kabinet uiteindelijk de gaswinning helemaal te gaan afbouwen, naar nul rond 2030.

De laatste merkbare beving in Groningen met een sterkte van 2,8 op de schaal van Richter was op 13 april 2018. Nadien zijn er wel schokken geweest, maar deze waren licht.