Groninger (26) opgepakt voor betrokkenheid bij moord op hardloper Hidde

De man zat al vast voor vernieling en is nu ook aangehouden als verdachte in de moordzaak. De familie van Hidde Bergman is op de hoogte gebracht van de arrestatie, zo meldt Dagblad van het Noorden .

Of de verdachte Bergman kende, is nog onduidelijk. Ook het motief is niet bekend. Gebruikers van sport- en opleidingsinstituten in de buurt van het Jaagpad - de plek waar Bergman werd neergestoken - vrezen dat Bergman een willekeurig slachtoffer was. De politie kan op dit moment niet meer informatie delen.



Eerder gaf de politie aan met meerdere scenario's rekening te houden, waaronder het scenario dat Bergman een willekeurig slachtoffer was. Mede daarom werden Groningers die zich in de buurt van het plaats delict begeven opgeroepen om goed op te letten.