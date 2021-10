Groningse raad wil ‘escalatieladder’ voor studenten na zoveelste rel met Vindicat

Burgemeester Koen Schuiling was geen voorstander van de motie. Eerst wil hij in gesprek met studentenverenigingen om te kijken waarom de ongeregeldheden plaatsvinden. Uiteindelijk zou dat volgens Schuiling kunnen leiden tot iets als een escalatieladder.

Extra eisen

Vindicat kwam begin deze maand in opspraak, nadat een feest van de studentenvereniging was ontaard in een bedreigende situatie voor buschauffeurs. Studenten namen flesjes bier en sigaretten mee de bus in, droegen geen mondkapjes, checkten niet in en veiligheidshamers werden uit de houders gehaald. Uiteindelijk heeft de politie volgens de burgemeester moeten optreden om de situatie weer rustig te krijgen. Eerder was er ophef rondom de vereniging vanwege een zogenoemde bangalijst, waarop namen van vrouwelijke leden met foto, contactgegevens en hun bedprestaties stonden.