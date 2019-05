‘Groningse terrorismeverdachte poseerde als IS-strijder’

De Groningse terrorismeverdachte Sahraoui S. (46) poseerde op ‘een bewerkte foto als IS-strijder’ en staat op andere foto’s met een vuurwapen of een IS-vlag. Daarnaast had hij, volgens justitie, contact met een jihadist in het strijdgebied in Syrië en Irak. S. werd in februari opgepakt in De Lutte in Overijssel.

Dat bleek maandagmiddag in een eerste tussentijdse zitting tegen S., die zowel de Algerijnse als de Nederlandse nationaliteit heeft. Het OM verdenkt hem van betrokkenheid bij de voorbereiding van een terroristisch misdrijf. Volgens de advocaat van S. is daar echter geen enkel bewijs voor. De Groninger zelf doet er vooralsnog het zwijgen toe.

S. werd op 15 februari door een zwaarbewapend arrestatieteam aangehouden op het terrein van hoveniersbedrijf en camping De Bergboer in De Lutte. Hij verbleef daar enkele weken voor zijn werk. Bij die arrestatie ontstond er schade aan de woning op de kampeerboerderij en raakte ook S. gewond.

Het onderzoek naar Sahraoui S. startte na twee zogenoemde ambtsberichten van inlichtingendienst AIVD aan de politie. In de eerste stond dat S. beschikte over een vuurwapen. De tweede berichtte over zijn jihadistisch gedachtengoed en zijn hulp aan een jihadist die naar Syrië zou zijn gereisd.

Bij de huiszoeking in de kleine woning van de verdachte in Groningen werd inderdaad een vuurwapen aangetroffen. In een kinderrugtas in de meterkast zat een FN-pistool, model High Power 35, een gevulde patroonhouder en een doos met losse munitie. Ook trof de politie ‘jihadistisch materiaal’ aan. Documenten, maar ook afbeeldingen waarop S. poseert met een wapen, eentje met een IS-vlag en een bewerkte afbeelding ‘waarop hij poseert als IS-strijder’.

Daarnaast zou S. contact hebben gehad met een jihadist in het strijdgebied, stelt het OM. ,,Hij vraagt hoe de strijd gaat en spreekt zich uit over die strijd: hij hoopt dat die, met hulp van Allah, gewonnen kan worden”, aldus officier van justitie Van Veghel. Wie die jihadist is en of en hoe S. hem zou hebben geholpen, wordt nog onderzocht.

De Groninger werkt zelf niet mee aan die onderzoeken. Hij heeft sowieso nog geen verklaring afgelegd aan de politie. ,,Waarschijnlijk zal hij later in de rechtbank een verklaring afleggen”, zei zijn advocate van Oort maandag. Hij wil dat niet bij de politie doen omdat hij die niet vertrouwt.

‘Gedachtegoed is niet strafbaar’

De advocate ziet vooralsnog geen bewijs tegen S. ,,Er waren niet alleen documenten met jihadistisch gedachtegoed, maar ook gematigde geschriften. Daar waren er zelfs meer van. Sowieso is het aanhangen van een bepaald gedachtegoed niet strafbaar. Er zijn duizenden IS-aanhangers in Nederland, die zitten echt niet allemaal vast op de terrorismeafdeling van de gevangenis in Vught.”

Radicaal gedachtegoed is inderdaad niet strafbaar, stelt officier Van Veghel. ,,Als je er verder niets mee doet. Maar als je poseert met een vuurwapen en in een IS-afbeelding poseert als een strijder….. En dat is alleen wat we nu al weten, het onderzoek loopt nog.”

Quote Ik vreesde dat hij door zijn uiterlijk en vele praten in de problemen zou komen, dat mensen kunnen denken dat hij een terrorist is. Getuigenverklaring

De omgeving van S. voorzag al wel problemen, zo blijkt uit een getuigenverklaring in het dossier. Dat heeft onder meer te maken met zijn uiterlijk: een kaal hoofd en een lange, zwarte, puntige baard. ,,S. praat veel en hij hangt vaak en veel rond in de moskee. Hij doet alsof hij van alles verstand heeft. Ik vreesde dat hij in problemen zou komen door dat praten en zijn uiterlijk. Dan kunnen mensen denken dat hij een terrorist is.”