Groot feest in Amsterdams Vondelpark was ‘spontane actie’

De politie vermeldt daarbij dit een volgende keer wel te doen. ,,We roepen mensen op volgend weekend drukke plekken te vermijden. Bij een volgende keer zijn we namelijk voornemens om wel aanhoudingen te verrichten en bekeuringen uit te schrijven, met name voor organistoren.”



Eén van de feestgangers deed via een Facebookvideo live verslag van het feestje. ,,Geen enkele coronamaatregel wordt hier gehandhaafd, geen enkel mondkapje wordt hier gezien. Het is hier één groot gekkenhuis, één groot feest’’, zo constateerde hij. Op de beelden is een grote menigte feestgangers in het Vondelpark te zien. De dansende en zingende mensen hielden geen 1,5 meter afstand en droegen geen mondkapjes.