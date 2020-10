Groot tekort aan virusremmer corona, ziekenhuizen mogen medicijn delen

Het virusremmende middel remdesivir, dat coronapatiënten kan helpen bij een snel herstel, is zo schaars geworden dat ziekenhuizen het niet meer krijgen geleverd. Hierdoor dreigen patiënten langer in het ziekenhuis te moeten liggen.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd staat nu bij hoge uitzondering toe dat ziekenhuizen die nog wel ampullen hebben die mogen delen, maar volgens brancheorganisatie van de apothekers KNMP brengt dat nauwelijks enige verlichting. Omdat het middel nog in een experimentele fase zit, hebben ziekenhuizen geen grote voorraden. Ze moeten het voor elke patiënt apart bestellen bij het RIVM, maar daar is het niet voorradig. ,,Ziekenhuizen beschikken alleen over ampullen die overblijven wanneer iemand sneller is opgeknapt dan de duur van de kuur, wat normaal vijf dagen is”, zegt vice-voorzitter Nicole Hunfeld van de KNMP en zelf ziekenhuisapotheker in het Rotterdamse Erasmus MC. In dit ziekenhuis hebben ze het medicijn al niet meer sinds afgelopen zaterdag.

Remdesivir van de Amerikaanse producent Gilead is volgens deskundigen geen wondermiddel, maar artsen hopen wel dat het medicijn snel weer beschikbaar komt. ,,Als het een paar dagen niet beschikbaar is, dan is dat nog geen ramp, maar dit moet natuurlijk wel snel worden opgelost”, zegt longarts Leon van den Toorn van het Erasmus MC. Door de grote wereldwijde vraag is de aanvoer naar Nederland stilgevallen. Volgens ziekenhuisapotheker Hunfeld kunnen patiënten met dit medicijn tot vier dagen eerder het ziekenhuis uit. De gemiddelde ligduur van besmette patiënten is nu 7,5 dagen.

Volledig scherm Coronapatiënten krijgen in het ziekenhuis maximaal vijf dagen lang zes van deze ampullen toegediend en knappen daardoor in veel gevallen sneller op. © REUTERS

Aan coronapatiënten in het Rotterdamse academische ziekenhuis wordt remdesivir veelvuldig voorgeschreven, in combinatie met het middel dexamethason. Net als aan de Amerikaanse president Donald Trump, overigens. Dat laatste middel is een ontstekingsremmer die al tientallen jaren bestaat.

Onderzoek duidt erop dat patiënten die dexamethason krijgen hun infectie vaker overleven, korter in het ziekenhuis liggen en minder vaak behandeling op de intensive care nodig hebben. Het wetenschappelijke bewijs dat remdesivir helpt, is iets minder eenduidig. Het bleek in een onderzoek wel het herstel te versnellen van patiënten die extra zuurstof nodig hadden.

,,Het is een net iets andere gedachte”, zegt Van den Toorn. ,,Dexamethason wordt echt aangeraden, van remdesivir wordt tot nu toe gezegd: je moet het voor een deel van de patiënten ernstig overwegen”, aldus de longarts. Hij schat dat het in zo’n 70 procent van de Nederlandse ziekenhuizen wordt voorgeschreven.

Het tekort aan remdesivir wordt veroorzaakt door de enorme toename van het aantal coronapatiënten wereldwijd. Het is onduidelijk wanneer het weer beschikbaar is. Volgens Hunfeld van de KNMP kan dat grote impact op de zorg in Nederland. ,,De ligduur in het ziekenhuis kan met dit medicijn tot vier dagen worden ingekort.” Coronapatatiënten liggen gemiddeld 7,5 dagen in het ziekenhuis.

