Groot verdriet na fatale aanrijding: ‘Ze waren nog niet zo lang verliefd’

Sarah en Stijn namen restaurant over toen eigenaar Maarten (40) overleed, nu staat het weer in de Michelin­gids

Puur Sanh beleefde roerige tijden door het overlijden van de jonge eigenaar en chef-kok Maarten de Jong, midden in de coronacrisis. Deze week keerde het restaurant van Sarah Norris (38) en Stijn Hinke (36) in het Gelderse Berg en Dal terug in de prestigieuze Michelingids.