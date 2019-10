Groothandel Sligro roept 160 productsoorten terug vanwege listeriazaak

Tbs’er gaat er tijdens verlof in Nijmegen vandoor, man nog voortvluch­tig

17:54 Vanmiddag heeft opnieuw een tbs’er die vastzit in de Pompekliniek in Nijmegen tijdens begeleid verlof de benen genomen. Even voor vier uur is een Burgernetmelding uitgegaan, een uur later heeft die oproep nog niets opgeleverd.