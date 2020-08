Grootste cocaïnewasserij ooit in Nederland ontmanteld

In Apeldoorn werd 120.000 kilo dragermateriaal gevonden. In een cocaïnewasserij wordt cocaïne geëxtraheerd uit dragermateriaal (zoals kleding) en omgezet naar cocaïnebase. Bij de manege waren ook slaapvertrekken en recreatieruimten gebouwd.

Verdachten

De politie viel dezelfde dag ook loodsen binnen in Elshout en in Apeldoorn. In totaal zijn zeventien verdachten aangehouden: zestien personen bij de cocaïnewasserij en één in Apeldoorn. Ook de eigenaar van het terrein is opgepakt. Volgens Dagblad van het Noorden gaat het om een 64-jarige paardenfokker en -handelaar. Buren omschrijven hem als een gewone man, die vaak zijn gezicht op straat en op het tegenovergelegen akkerland liet zien.