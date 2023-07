Grootste drukte op Schiphol moet nog komen: ‘We kunnen niet beloven dat er geen rijen staan’

Vakantietips Nu nog een vakantie boeken? Goed zoeken, want de échte last minute bestaat niet meer

Geen vakantie geboekt dit jaar, maar op het laatste moment toch op zoek naar een reis tegen een aantrekkelijke prijs? Reisjournalist Hans Avontuur vertelt waarom de echte last minute niet meer bestaat en hoe je toch een goedkope reis kunt vinden. ,,Als iets te mooi is om waar te zijn, is dat het vaak ook.”