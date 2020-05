Grootste krimp consumptie huishoudens ooit gemeten

Consumenten hebben in maart 6,7 procent minder besteed dan in maart 2019, meldt het CBS. Er werd vooral minder geld uitgeven aan diensten en duurzame goederen. Bestedingen aan voedings- en genotmiddelen groeiden daarentegen sterker dan ooit tevoren.



Het CBS heeft cijfers over de consumptie door huishoudens vanaf 1922, met uitzondering van de periode 1940-1948. De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal als gevolg van de coronacrisis op het snelste tempo gekrompen sinds het dieptepunt van de financiële crisis in 2009.



Met name door de gedwongen sluitingen van cafés, restaurants en andere horeca-gelegenheden in maart werd het bruto binnenlands product (bbp) 1,7 procent kleiner vergeleken met de voorgaande periode. ,,In maart kreeg de economie door het virus een frontale botsing”, vat hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS de situatie samen.



Met de krimp komt een einde aan een periode van economische groei die 23 kwartalen op rij duurde. Op jaarbasis kromp de Nederlandse economie met 0,5 procent.