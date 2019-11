‘Grootstedelijk’ gebouw levert fenomenaal uitzicht over Groningen

Scholier gooit in opwelling schoonmaak­mid­del in drankje lerares

14:16 Een kookdocente van het Amsterdamse Wellantcollege is deze week door een minderjarige leerling vergiftigd na een ruzie over een telefoon. De leerling gooide ‘in een opwelling’ schoonmaakmiddel in de kop koffie of thee van de docent. Deze werd doodziek naar het ziekenhuis vervoerd.