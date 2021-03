Grote brand bij Tata Steel, omwonenden niet gewaarschuwd: ‘Schrik zit er goed in’

Coronavirus LIVE | Stuk minder besmettin­gen dan gisteren, ME zet weer waterkanon in op Museump­lein

15:55 Het RIVM meldt zondag 7513 nieuwe corona-besmettingen. Dat is een stuk minder dan zaterdag: toen waren er ruim 8800 nieuwe gevallen. Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis nam weer toe. Op het Museumplein in Amsterdam is het inmiddels wederom tot een confrontatie tussen de ME en de honderden aanwezige demonstranten gekomen. De politie zette het waterkanon in om het plein leeg te krijgen. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog. Het nieuws van de afgelopen dagen vind je hier terug.