Grote brand bij vuilverwerker in Wilp: ‘Sluit ramen en deuren’

‘Aantal verkeersru­zies verdubbeld’

21:13 ‘Het aantal verkeersruzies waar de politie aan te pas moet komen, is in zes jaar tijd verdubbeld. In 2018 waren er ruim 6400 van die gevallen, meldt de Nationale Politie in EenVandaag. In 40 procent van de verkeersruzies was er sprake van geweld.