Grote brand in loods Keileweg in Rotterdam, ruiten buurpanden gesprongen, nabij geparkeerde auto ook uitgebrand

Met videoDe Keileweg, de Vierhavenstraat en de afslag op Marconiplein in die richting zijn tot 12.00 uur vanmiddag afgesloten. De winkels en bedrijven daar zijn volgens de brandweer ook dicht. Oorzaak is de grote brand die de houtbewerkingsloods aan de Keileweg van onder andere Buurman Rotterdam in de as legde. Het vuur is geblust, maar de verkoolde restanten roken nog wel.

De meeste rook is weg. Maar over Rotterdam-West trekken nog rookwolken, meldt de brandweer. ,,Houdt de ramen en deuren daar gesloten”, adviseert een woordvoerder. De brandweer blijft de hele dag om na te blussen. Over de oorzaak kon de woordvoerder nog niets zeggen. ,,Later op de dag begint het onderzoek daarnaar.”

De loods vloog vanochtend in de brand. Het vuur was extreem hevig en zorgde voor dikke zwarte rookwolken die in de wijde omgeving te zien waren. In de loods aan de Keileweg in Rotterdam-West liggen grote partijen hout opgeslagen. De hulpdiensten schaalden meteen op naar een van de hoogste alarmniveaus.

Geparkeerde auto brandt uit

De brand sloeg niet over naar andere gebouwen en er zijn geen gewonden, meldt de brandweer. Tussen de brandende loods en de naastgelegen panden waaronder het Chefaro-gebouw spoot de brandweer een waterscherm op dat het vuur tegenhield. Een nabij geparkeerde auto vloog wel in de brand.

De brandweer kreeg de eerste melding binnen om 07.30 en rukte uit met veel voertuigen. Op beelden is te zien dat de vlammen over het gehele oppervlak van de loods tegenover de Praxis uitsloegen.

Logo van de Praxis gesmolten, ruiten Leen Bakker gesprongen

Ongeveer anderhalf uur na de uitbraak was er al veel minder rook. Maar nog altijd staken er her en der vlammen uit het gebouw en bleef het roken. De hitte is extreem. Het logo op de gevel van van bouwmarkt Praxis smolt. Bij de Leen Bakker die er ook vlakbij zit, sprongen de ramen. Op de Vierhavenstraat smolt een stuk metaal in het wegdek.

De brandweer adviseerde omwonenden vanwege om de deuren en ramen te sluiten en de ventilatiesystemen uit te schakelen. Er is om 8.05 uur een NL-Alert verstuurd. Daarin waarschuwt de brandweer voor de rook.

Volledig scherm De brandweer blust een grote brand in een loods aan de Keileweg. © ANP

Rook in wijde omgeving

Inwoners van de regio Rijnmond maken melding van de rook die over hun huizen trekt. Vanuit Rotterdam-Noord, West en Zuid twitteren bewoners dat ze rook zien langskomen. Maar ook in Spijkenisse en Ridderkerk maken mensen foto's van de overtrekkende zwarte wolken.

Volledig scherm Een vlakbij geparkeerde Golf vloog in de brand. © MediaTV

Buurman Rotterdam

De grote brand woedt in circulaire bouwmarkt Buurman. Daar liggen gebruikte bouwmaterialen opgeslagen die nog een keer gebruikt kunnen worden. Het assortiment bestaat voornamelijk uit hout. Ook staan er zware elektrische apparaten zoals zagen en boren. In de werkplaats worden ook cursussen gegeven met hout.

Volledig scherm Grote brand aan de Keileweg. © MediaTV

