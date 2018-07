Grote brand in schuur met 2000 varkens in Didam

Er is sprake van enorme rookontwikkeling bij de uitslaande brand. De brandweer laat weten dat er - hoewel het bedrijf in het buitengebied is gevestigd - sprake kan zijn van rookoverlast in de omgeving. De brandweer adviseert de ramen en deuren gesloten te houden. Daarover is een bericht via NL-Alert naar omwonenden gestuurd. Ook adviseert de brandweer om de Didammers hun ventilator uit te laten zetten in huis vanwege de rook.



Er zijn inmiddels meer dan tien bluswagens en een hoogwerker in actie om het vuur onder controle te houden. De vlammen lekken uit het dak.



De brand trekt veel bekijks. Niet alleen zorgt het vuur voor een file op de A12, maar ook uit Didam komen veel mensen op de fiets een kijkje nemen. Een van hen is Mom Leenstra. Ze wil niet te dichtbij komen. ,,Ik wil niet het risico lopen dat ik die varkens kan horen schreeuwen. Het is toch supervreselijk dat dit gebeurt. Niet alleen voor die beesten, maar ook voor de boer.'' Ze is voor de zekerheid richting de brand gefietst omdat haar zoon in de buurt werkt.