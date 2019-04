Grote brand Rotterdam-Zuid: man springt uit raam en raakt zwaargewond

Het slachtoffer heeft zware brandwonden opgelopen. Hij is behandeld door personeel van de traumahelikopter en met spoed naar het Erasmus MC vervoerd. Twee andere slachtoffers hebben rook binnen gekregen. Zij zijn ter plaatse behandeld. Een van hen was een omstander die het eerste slachtoffer uit het pand wilde helpen.



Volgens de brandweer is de brand begonnen op de eerste etage boven herenkapsalon Costa. Alle drie de etages boven de kapsalon zijn volledig uitgebrand. De brand verspreidde zich snel over de verdiepingen, vermoedelijk vanwege brandbare polystyreenplaten in de woning. Aanpalende panden hebben rook- en waterschade opgelopen. Inmiddels zijn de buurpanden weer vrijgegeven. De politie is een onderzoek gestart naar de oorzaak.