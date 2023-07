Grote brand verwoest pand van seksclub

Het vuur brak iets na middernacht uit in het gebouw aan de Arnhemseweg. De vlammen sloegen uit het dak. Bij de brand kwam veel rook vrij. De brandweer adviseerde omwonenden om ramen en deuren te sluiten en ventilatiesystemen uit te zetten.

Verloren

Met onder meer een hoogwerker probeerde de brandweer de vlammenzee te bestrijden. Tegen 02.00 uur vannacht was de brand meester. Het nablussen gaat nog enige tijd in beslag nemen.

Het pand van seksclub De Villa kan als verloren worden beschouwd. Of er op het moment van de brand mensen in de club aanwezig waren, is onbekend.