Grote kassastoring bij Albert Heijn, deel van winkels weer open

‘Een op de vijf kerken is niet meer in gebruik als kerk’

7:15 Een op de vijf kerkgebouwen in ons land is niet meer in gebruik als kerk. Van de bijna 6900 kerken in Nederland hebben een kleine 1400 een nieuwe bestemming gekregen. Ze zijn veranderd in een sporthal, woonhuis of appartementencomplex, of zijn in gebruik als bedrijfsruimte. Dat blijkt uit onderzoek van Trouw.