Grote Nederlandse plofkraakbende opgerold, groep sloeg meer dan 50 keer toe in Duitsland

Meer dan een jaar heeft de Duitse politie samen met Nederlandse collega's onderzoek gedaan, naar aanleiding van de eindeloze stroom plofkraken in dat land. Gemiddeld meer dan eens per dag is het raak bij de oosterburen en daar wordt een groep Nederlanders voor verantwoordelijk gehouden.

De nu aangehouden mannen komen uit onder meer Utrecht, Amersfoort en Soesterberg maar ook uit Limburg. Zij zitten vast, na doorzoekingen op zestien locaties, met meer dan 270 agenten en specialisten van de Landmacht. Het was deze week een van de grootste politieacties tegen plofkraken ooit in Nederland.

Betrokkenheid bij criminele organisatie

Volgens de politie zijn bij de doorzoekingen bewijzen van betrokkenheid bij de criminele organisatie gevonden. Net als tienduizendenen euro's contant geld, dure kleding en luxe spullen. In Roermond bleken een Audi RS6 en volop explosieven aanwezig in een van de doorzochte panden.

De doorzoekingen volgden na een reeks plofkraken op geldautomaten in zuidelijke Duitse deelstaten. Totale buit: ruim 5 miljoen euro. Schade: bijna 7 miljoen euro. In deelstaat Beieren gaat het om 34 plofkraakpogingen (31 geslaagd). Hier werd in de nacht voor 3,4 miljoen euro buitgemaakt en ontstond voor tenminste 4 miljoen euro schade, door zelfgemaakte explosieven met vuurwerk als basis.

Quote De aandacht voor deze groep plofkra­kers mag niet verslappen Johan van Hartskamp, landelijk portfeuillehouder politie Midden-Nederland

Ook in de zuidelijke deelstaat Baden-Württemberg sloegen plofkrakers 17 keer toe. Daar liep de schade op tot 2,7 miljoen euro en de buit tot 1,8 miljoen.

Alle aangehouden verdachten zijn tussen de 25 en 41 jaar oud, wonen in Nederland en hebben naast de Nederlandse ook de Marokkaanse, Afghaanse, Turkse en Roemeense nationaliteit. Drie verdachten worden nog gezocht voor betrokkenheid.

Duitsland vraagt uitlevering

De Duitse politie spreekt van ‘gewetenloosheid’ en ‘buitengewoon gevaar’ bij de uitvoering van de plofkraken en onderzoekt in tien zaken of sprake was van poging tot doodslag op omwonenden. De plofkrakers kiezen naast Duitsland ook bijvoorbeeld Frankrijk en Zwitserland uit om toe te slaan, omdat de beveiliging en preventieve maatregelen bij Nederlandse banken afgelopen jaren enorm is opgeschroefd.

Duitsland heeft om uitlevering van de negen verdachten gevraagd. Ondertussen is Duitsland in gesprek met banken om maatregelen te nemen tegen de vele plofkraken in het land. Vorig jaar was het 450 keer raak, met vooral Nederlandse daders. Ter vergelijking: In Nederland waren slechts 15 zaken, zelden met succes.

Ook Nederland is blij met de aanhoudingen, ondanks dat de plofkraken niet in ons land plaatsvonden. Landelijk portefeuillehouder Johan van Hartskamp van de politie Midden-Nederland legt uit dat de in Nederland opgeslagen explosieven en de hoge vluchtsnelheden reden genoeg zijn om de plofkrakers op de huid te blijven zitten.

Drugshandel en vastgoed

Bovendien verdwijnt het geld dat zij buit maken in Nederland in het criminele milieu zoals drugshandel, of wordt dat witgewassen, bijvoorbeeld door aankoop van vastgoed. In Utrecht viel ook al een dode in een ‘testcentrum’ voor plofkrakers. En dan nog de schade en de gevolgen in Duitsland. ,,De aandacht voor deze groep plofkrakers mag daarom niet verslappen.”

De politie denkt dat een groep van in totaal grofweg 500 Nederlandse plofkrakers uit vooral de regio's Utrecht en Amsterdam zich in wisselende samenstelling bezig houdt met toeslaan bij de oosterburen.



