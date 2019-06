Grote onrust rondom rijschool: duizenden leerlingen woest, eigenaar 'ondergedoken na kogel in brievenbus’

Een eigenaar van een rijschool in Zoetermeer is vandaag ondergedoken omdat hij en zijn gezin ernstig bedreigd zouden zijn door klanten. Dat gebeurde vlak nadat het faillissement over zijn rijschool werd uitgesproken. Duizenden leerlingen vrezen hun geld nu kwijt te zijn. ,,We worden bedreigd met de dood en er liggen kogels in de brievenbus”, stelt Verkeersschool Aalbregt in een verklaring.

Honderden gedupeerde leerlingen hebben inmiddels een Facebook-pagina in het leven geroepen waarop ze hun klachten en slechte ervaringen met elkaar kunnen delen. ,,Ik ben vannacht nog gevraagd om het resterende bedrag te betalen. Schaam je diep!”, schrijft een gedupeerde.

Volgens een ander slachtoffer is het bepaald niet de eerste keer dat hij problemen heeft met de rijschool, en dat verhaal is bepaald niet opzichzelfstaand. ,,Heb al wat vorige problemen gehad met hem maar dit is toch wel echt het hoogtepunt.” Hij zegt 2000 euro te hebben betaald en is bang dat het geld weg is.

Bedreigd

De eigenaar van de rijschool, Ferry Aalbregt, ontkent er met het geld vandoor te zijn gegaan. Hij zegt dat het vanochtend bij de bekendmaking van het nieuws bijna uit de hand liep op zijn terrein. Medewerkers die de mensen persoonlijk wilden informeren zijn ‘gedwongen geëvacueerd door serieuze bedreigingen met letsel of zelfs de dood’, stelt Aalbregt in een verklaring. ,,Ook personeelsleden die alleen maar hun uiterste best hebben gedaan en ook gedupeerd zijn worden thuis aan de deur met de dood bedreigd.”

Onder leerlingen gaat het verhaal dat Aalbregt met het geld naar het buitenland is vertrokken, maar dat is een verzinsel, stelt hij. ,,De afgelopen week heb ik alle mogelijkheden onderzocht en geprobeerd om de zaak te redden. Helaas werd deze poging vannacht abrupt afgebroken na nachtelijk bezoek en hebben wij hierdoor niet alles kunnen afronden.”

‘Alleen maar verliezers’

Het verhaal kent volgens Aalbregt ‘alleen maar verliezers’. ,,Wij hebben voornemens om zover mogelijk de opgelopen schade te beperken. Voor de leerlingen, maar ook de instructeurs die zijn getroffen. Ik kan niet anders dan mijn excuses aanbieden naar alle betrokkenen. Ook wij zijn alles kwijt en kunnen vrijwel geen kant meer op. Voor de mensen die de bedreigingen uiten en uitvoeren in sommige gevallen vraag ik vriendelijk te beseffen dat er geen opzet in het spel is, en ook wij een verliezer zijn.”

Volgens Hart van Nederland is er vanmiddag inderdaad een incident geweest ‘op een locatie’ in Zoetermeer, maar waar dat precies heeft plaatsgevonden wil de politie niet kwijt. ,,Niemand is onder politiebegeleiding ondergedoken”, zegt een woordvoerder tegen het programma. ,,Aangifte doen tegen de verkeersschool heeft geen zin, omdat het om een faillissement gaat.”

CBR laat aan Hart van Nederland weten dat gedupeerden die morgen of vrijdag rijexamen moesten doen gewoon kunnen afrijden, maar dan moeten ze wel zelf een auto regelen.

‘Machteloos’