Grote schuurbrand in Rossum in Twente: tientallen kalveren dood

De rook was deze vrijdagmorgen tot in de wijde omgeving waar te nemen. De brandweer riep inwoners aan de noordkant van Oldenzaal op om ramen en deuren te sluiten en om ventilatoren uit te schakelen.

De brand is ontstaan door slijpwerkzaamheden in de stal. Daarbij is isolatiemateriaal gaan branden. Ook is een deel van de schuur ingestort. Er stonden zestig kalveren in de stal. Geen van de dieren heeft het overleefd.