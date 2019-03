Grote steden nemen maatregelen na aanslagen

Grote steden nemen vrijdag zichtbare en onzichtbare maatregelen naar aanleiding van de aanslagen op moskeeën in Nieuw-Zeeland. De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema benadrukt dat dit gebeurt op basis van ‘gevoelens in de samenleving en niet op basis van een concrete dreiging’. Het aantal patrouilles bij de moskeeën is opgeschroefd.

Hoewel er geen concrete dreiging is voor moskeeën in Nederland, nemen de politie en de burgemeesters ‘zichtbare en onzichtbare maatregelen’. ,,Dat doen we voor het gevoel van veiligheid en uit voorzorg’’, aldus de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb, die vanmiddag de An-Nasr moskee bezocht. ,,Mij bereiken berichten van mensen die zeggen: wij hebben hier behoefte aan, wij willen dat de politie nu zichtbaar is. Dus dat doen wij graag.’’

Ook in Utrecht is er ,,extra verscherpt toezicht”, zegt een woordvoerster van burgemeester Jan van Zanen. In Amsterdam gaan ambtenaren en agenten vandaag de wijken in om contacten te leggen en er is extra aandacht voor het middag- en avondgebed bij moskeeën. Ook burgemeester Jan van Zanen is op pad in Utrecht om contacten te leggen met mensen om zijn afschuw uit te spreken, hen te steunen en gevoelens te polsen. Hij en de districtschef beleggen een extra overleg met bestuurders van moskeeën, onder meer om de veiligheidssituatie te bespreken. Ook burgemeester Pauline Krikke van Den Haag bezocht moskeeën in de hofstad.

Afschuw

Amsterdam is al sinds begin dit jaar in gesprek met islamitische instellingen over het verbeteren van de veiligheid. Organisaties kunnen onder meer een veiligheidsscan aanvragen, waarbij wordt gekeken wat nodig is om gebouwen als moskeeën te beschermen tegen aanvallen van bijvoorbeeld rechts-extremistische groeperingen. Halsema heeft haar afschuw uitgesproken over de aanslagen en ze woonde het middaggebed bij in een moskee in de hoofdstad.