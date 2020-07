Grote storing bij Garmin: ‘Alsof Facebook het niet doet, maar dan voor hardlopers’

De storing begon gisterochtend en is op het moment van schrijven nog niet opgelost. Het probleem zit onder meer bij de Garmin Connect-apps en -websites. Daardoor kunnen Garmin-gebruikers bijvoorbeeld geen gebruikmaken van de cloud-diensten van het bedrijf.



In eerste instantie meldde Garmin op Twitter dat het om onderhoud ging, maar enkele uren later stelde het bedrijf dat het wel degelijk een storing betreft. Volgens geruchten worden de problemen veroorzaakt door een ransomware-aanval, maar dit is nog niet bevestigd.



De sporthorloges van Garmin kunnen door de storing ook niet lokaal worden gesynchroniseerd met de bijbehorende apps, zoals bijvoorbeeld Strava. Nieuwenhuijse: ,,Ik mis het om mijn mede-atleten te volgen op Strava. Daar krijg je ook inspiratie en motivatie door. Het voelt een beetje alsof Facebook het al twee dagen niet meer doet, maar dan voor hardlopers.”



Voorlopig zit er voor hem niets anders op dan wachten totdat Garmin weer in de lucht is. ,,Dat is niet het einde van de wereld hoor”, zegt hij lachend. ,,Dat het twee dagen niet werkt, is niet zo erg. Een weekje geen Garmin houd je ook nog wel vol met het trainingsschema dat je hebt. Je bent ervaren genoeg om je schema zelf bij te stellen, maar met data is dat toch makkelijker.”