Grote storing treft internetbankieren ABN AMRO

Door een storing kunnen klanten van ABN AMRO niet internetbankieren of via de mobiele telefoon hun bankzaken regelen. De bank liet eerder weten dat de storing rond 18.45 uur begon en dat deze klanten in het hele land treft. Dubbele boekingen zullen ongedaan worden gemaakt, maar maken dat een complete oplossing van het probleem ook langer op zich laat wachten.

,,Over de oorzaak kunnen we nog niks zeggen, we werken hard aan een oplossing", zo zegt de bank. De storing treft iDeal betalingen en overboekingen. Betalingen worden niet direct uitgevoerd. Ze blijven in behandeling staan. Via Twitter adviseert de bank cliënten betalingen niet voor een tweede keer te doen.

Dubbele betalingen

Om de storing te verhelpen is op dit moment internetbankieren en mobiel bankieren voor de grofweg 4 miljoen klanten helemaal afgesloten. Een woordvoerder laat tegenover deze site weten dat een oplossing in principe rond 22.00 uur deze avond al klaar zou staan. Waar klanten nu dan nog op moeten wachten is het wegwerken van de wachtrij aan betalingen.

Dubbele overboekingen zullen allemaal worden teruggeboekt. ,,Sommige klanten kregen bij iDeal een wit scherm, en hebben dan nogmaals een betaling gedaan", zegt de woordvoerder. De terugboekingen van die betalingen staan nu ook in diezelfde wachtrij.

Mensen die nu online eten willen bestellen wordt aangeraden een alternatieve manier van betalen te gebruiken. ,,Vaak kun je ook met creditcard, PayPal of contant betalen", zo schrijft een webcare-medewerker van de bank op Twitter. Een woordvoerster van Thuisbezorgd.nl stelt dat het nog te vroeg is om te zeggen of de site er door getroffen is. Ze vindt het vooral 'heel storend voor de klanten'.