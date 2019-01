Grote toestroom expatkinderen op basisscholen

VIDEO ‘Dreiging’ bij Nijmeegse kerk, politie doet onderzoek

0:10 De politie heeft zondagavond een straat in Nijmegen afgesloten vanwege een mogelijk dreigende situatie bij een Servisch-orthodoxe kerk. De straat is inmiddels weer open, maar de kerk blijft vanwege het onderzoek dicht. Het is onduidelijk wat er precies speelt.