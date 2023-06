Grote uitslaande brand in flatgebouw Amsterdam-Oost, knooppunt A2 en A10 afgesloten

Peter (58) wacht met telefoon en mes in de hand op stalker van stiefdoch­ter: ‘Ik weet wat voor gek het is’

Hij had een mes bij zich om zichzelf te kunnen verdedigen. Peter van der H. uit Eefde probeerde de man die zijn stiefdochter stalkte ‘alleen maar van zich af te houden’ en vindt zelf dat hij onschuldig is aan de steekpartij waar hij van verdacht wordt. Toch wilde hij graag door de rechtbank vervolgd worden voor het incident in oktober 2020. ,,Ik zit hier om vrijgesproken te worden.”