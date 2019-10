Grote verslagenheid na overlijden medewerker op stadhuis Deventer

,,De verslagenheid is groot, het was een geliefde medewerker’’, aldus König. De man is op de eerste verdieping in de buurt van de koffie- en loungeruimte aangetroffen.



Het stadhuis is wel gewoon open voor bezoekers. De politie doet in het pand verder onderzoek naar de toedracht. Onder meer een forensisch arts en de technische recherche zijn aanwezig.



Nabestaanden en medewerkers van de gemeente zijn geïnformeerd over de gebeurtenissen. König verwacht dat de doodsoorzaak later vandaag bekend wordt.