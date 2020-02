Grote zorgen om jonge vloggers: is hier sprake van kinderarbeid?

Het aantal youtubers dat hun kanaal commercieel exploiteert, is explosief gegroeid. Zo blijkt uit cijfers die deze krant heeft opgevraagd bij de Kamer van Koophandel. Waren het er in 2015 nog 48, tegenwoordig zijn het er 652.



,,We onderzoeken of er bij commerciële kindvloggers sprake is van kinderarbeid”, zegt Paul van der Burg van de Inspectie. ,,Het is een nieuw fenomeen. We sluiten niet uit dat de wet wordt overtreden. Van welke constructies wordt gebruik gemaakt? Hoe zien de contracten tussen kindvloggers en bedrijven eruit?”