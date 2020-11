Grote zorgen om ‘Veilig Thuis’-gezinnen: na melding nog vaak onveilig

,,Daar maak ik mij grote zorgen om. Want we weten ook steeds beter welke schade dat aanricht bij kinderen: traumaklachten, hechtingsproblematiek en emotionele onveiligheid", aldus wetenschappelijk directeur Majone Steketee van het instituut.

Generaties

De chronische stress veroorzaakt volgens onderzoekers een structurele verandering in de waarneming, in het lichaam (stofwisseling) en in het vormen van netwerken in de hersenen (geheugen en reactiepatronen) van het jonge kind. Dat kan ervoor zorgen dat slachtoffers van huiselijk geweld, later als ze zelf kinderen krijgen, plegers worden. ,,Het geweld kan zo generaties lang doorgaan. Daarom is het belangrijk om het hele gezin te helpen: de ouders én de kinderen", aldus Steketee.