Grote zorgen over verdwijnen spoedeisende hulpen: ‘Stem van regio wordt nu niet gehoord’

In Nederland opgepakte Chileense politica vreest voor haar leven bij uitleve­ring

De gevluchte Chileense politica Karen Rojo, die vorig jaar zomer in Nederland is aangehouden, vreest voor haar leven als ze wordt uitgeleverd aan haar thuisland. Ze zegt dat ze ernstig wordt bedreigd. De Nederlandse rechter ziet geen obstakels, maar legt haar lot in handen van minister Dilan Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid.